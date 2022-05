Alvino su Mertens: “Succederà nei prossimi giorni. C’è un pericolo”

Tra i vari temi trattati dal presidente Aurelio De Laurentiis nel corso della conferenza stampa odierna per presentare il ritiro di Castel Di Sangro, c’è il tema relativo al rinnovo di Dries Mertens.

Come è ormai ben noto, il belga viaggia verso la scadenza di contratto, visto che il club azzurro non eserciterà la clausola unilaterale per rinnovare l’accordo alle attuali condizioni. Troppo alto il suo ingaggio per fare in modo che il matrimonio possa continuare alle cifre attuali: per questo, va avanti la trattativa tra le parti.

A tal proposito, il giornalista Carlo Alvino, ai microfoni della trasmissione radiofonica Radio Goal, ha fatto il punto della situazione.

“Non sappiamo come andrà il futuro per alcuni giocatori come Koulibaly, Fabian Ruiz e Mertens. La politica del Napoli però è chiara ed evidente, se nessuno porta le offerte giuste il Napoli non vende. Il Napoli non svende nessuno, è una bottega cara. Penso che Mertens chiami De Laurentiis nei prossimi giorni, a meno che arrivino offerte da Qatar o MLS“.

Poi, riguardo la conferenza stampa ha aggiunto: “De Laurentiis è stato come spesso crudo, questo è De Laurentiis. Ho apprezzato il non derogare una linea, ma mettere in mostra il disegno della società. Avrei preferito qualche termine meno crudo, lo critico sull’utilizzo di alcuni termini, ma la sostanza degli argomenti trattati è stata giustissima”.