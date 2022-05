Arriva il tweet di De Laurentiis: ha appena firmato il nuovo calciatore del Napoli

Tempo di ufficialità in casa Napoli: dopo quella del riscatto di Frank Zambo Anguissa, gli azzurri hanno appena comunicato con un tweet, che ha seguito quello del presidente, Aurelio De Laurentiis, un altro nuovo innesto. Si tratta di Mathias Olivera, terzino uruguagio in arrivo direttamente dal Getafe per la cifra di dodici milioni di euro più due di bonus.

Olivera Napoli (Getty Images)

Olivera è un nuovo calciatore del Napoli: l’annuncio

Di seguito i tweet, rispettivamente di Aurelio De Laurentiis e del Napoli, che annunciano l’arrivo di Mathias Olivera in maglia azzurra: