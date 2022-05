ULTIM’ORA – Calciomercato Napoli: fissate le visite mediche per Olivera!

Mathias Olivera sarà il secondo colpo di calciomercato del Napoli. Affare concluso totalmente e terzino uruguaiano in arrivo in Serie A per la stagione 2022-23. Giuntoli ha seguito per mesi il classe ’97 e dopo settimane di intense trattative è riuscito a convincere sia il Getafe che il calciatore.

L’addio di Faouzi Ghoulam è stato immediatamente rimpiazzato dal Napoli che, dopo Kvaratskhelia, ha chiuso il secondo acquisto per la prossima stagione.

Olivera Napoli (Getty Images)

Calciomercato Napoli: domani le visite mediche di Olivera

Nella giornata di domani, Mathias Olivera svolgerà le visite mediche con il Napoli. La conferma è arrivata da Matteo Moretto, della squadra mercato di Sky Sport, che ha annunciato su Twitter le conclusione della trattativa, andata a buon fine.

Stando a quanto riferisce Alfredo Pedullà, invece, l’affare tra Napoli e Getafe per Mathias Olivera si chiude sulla base di un accordo da 11 milioni + 4 di bonus.