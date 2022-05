Victor Osimhen durante l’ultima stagione si è messo bene in luce e molte tra le migliori squadre europee hanno segnato il suo nome sul proprio taccuino. In particolare dalla Premier League, dove diversi sono i club che meditano su un assalto in estate all’ex Lille.

Dal canto suo, il Napoli continua a battere cassa e a chiedere una cifra importante per il bomber nigeriano, ma se quest’ultimo dovesse effettivamente partire, il club partenopeo dovrà ricorrere ai ripari sul mercato.

Armando Broja (Photo by Ryan Pierse/Getty Images)

Tra i vari candidati, Cristiano Giuntoli ha valutato nei mesi scorsi anche Armando Broja, centravanti classe ’01 attualmente in forza al Southampton, ma di proprietà del Chelsea, che ha messo a referto ben nove gol nell’ultima stagione.

Ma se gli azzurri vorranno fare sul serio per il centravanti dei Blues, dovranno affrontare una serrata concorrenza: sull’albanese – stando a quanto si apprende da Goal.com – sarebbe piombato nelle ultime ore il Milan che sembra pronto ad avanzare un’offerta da circa trenta milioni di euro.

Inoltre, Tuchel in una recente conferenza stampa ha affermato di volere Broja a disposizione nella pre-season, per poi valutare il futuro.