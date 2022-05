Armando Broja è uno degli obiettivi di calciomercato del Napoli nel caso in cui dovesse arrivare un’offerta irrinunciabile per Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano è frequentemente al centro delle voci di mercato, in particolar modo dalla Premier League, dove diversi club – Manchester United e Newcastle, su tutti – sono sulle sue tracce.

Campionato in cui, tra l’altro, si è messo in evidenza lo stesso albanese, che ha all’attivo 6 gol e 1 assist con la maglia del Southampton. In ogni caso, il cartellino è di proprietà del Chelsea che, prima di procedere eventualmente alla cessione, è pronto a valutarlo più da vicino.

Victor Osimhen (Photo by Miguel MEDINA / AFP) (Photo by MIGUEL MEDINA/AFP via Getty Images)

“Vedremo cosa succederà”: l’annuncio di Tuchel

A parlare del suo futuro è stato in queste ore il tecnico dei Blues, Thomas Tuchel, che a proposito dell’attaccante e di Conor Gallagher – altro giovane della scuderia londinese – ha così dichiarato:

“Torneranno di sicuro alla base. Voglio averli in pre-season. Decideremo lì cosa succederà nella prossima stagione. Molto dipenderà da loro”.