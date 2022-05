Rinnovo di Mertens con il Napoli, De Laurentiis non si sbilancia: “Ne riparleremo”

È da poco terminata la conferenza stampa, tenutasi all’SSC Napoli Konami Training Center di Castel Volturno, di presentazione del ritiro di Dimaro-Folgarida, che si terrà dal 9 al 19 luglio.

Il presidente Aurelio De Laurentiis ha anche rilasciato qualche dichiarazione sul mercato del Napoli: queste le sue parole sulla situazione contrattuale di Dries Mertens.

Dries Mertens (Photo by MARCO BERTORELLO/AFP via Getty Images)

“Rinnovare il contratto di Mertens? Credo sia inopportuno parlarne quando ci sono ancora partite in corso. Appena finito tutto, se uno è veramente interessato, se ne parla senza problemi. Il 22 maggio giochiamo a La Spezia, poi il 23 o il 24 maggio, cioè al mio compleanno, magari ne parleremo. Il 25 maggio tornerò ancora a Napoli per altri impegni. Dovrò pure incontrare Spalletti per programmare il prossimo calciomercato. Non scappiamo, siamo qui. Il dialogo è alla base di ogni accordo, se non c’è quello allora si va in vacanza e buonanotte ai sognatori”.