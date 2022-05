De Laurentiis: “Studiamo un torneo da fare durante i Mondiali. Anguissa resterà sicuramente”, poi la risposta su Olivera!

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, sta parlando in diretta dall’SSC Napoli Konami Training Center di Castel Volturno in occasione della presentazione del ritiro di Dimaro Folgarida, che si terrà dal 9 al 19 luglio prossimi. Con lui, presente anche il tecnico Luciano Spalletti.

Prende la parola Maurizio Rossini, CEO e DG del Trentino Marketing: “Grazie per accompagnarci in questa avventura da anni. Siamo molto contenti di anticiparvi non solo l’inizio del nuovo ritiro, ma soprattutto la ripresa delle attività alla normalità dopo due anni di Pandemia. Come turismo in Trentino abbiamo già ripreso in inverno le attività ormai alla quasi normalità, ma anche per l’estate le prenotazioni ci dicono che tutto è quasi esaurito. Stiamo facendo un grande sforzo per garantire il miglior servizio possibile. Potrete ritrovare il rafting, le bike. Tutto fino a luglio, quando poi arriverà la squadra del Napoli. Vogliamo mettere a disposizione di mister Spalletti e tutta la squadra il miglior ambiente possibile e tutte le strutture. Vi aspettiamo numerosi in Val Di Sole per raccontare il ritiro e la nostra terra“.

De Laurentiis conferenza stampa ritiro Dimaro

Interviene De Laurentiis: “Il rientro di un ritiro normalizzato in ritiro diventa un momento importante per tutta la stampa per fare cronaca quotidiana. Saremo anche in pieno mercato, dove ci saranno novità importanti, così come amichevoli di un certo livello. Nelle tribune avremo la possibilità di ospitare anche più di 1000 tifosi, l’ultimo anno “normale” addirittura si contarono oltre 70mila tifosi provenienti da tutta Italia e dall’estero. Anche in piazza torneranno gli appuntamenti di intrattenimento che abbiamo imparato a conoscere.

Mi piacerebbe vedere anche voi giornalisti impegnati nel rafting. Sarà un momento importante per ricostruire la nostra condizione psico-fisica, messa a dura prova negli ultimi due anni. Poi quando vedi partite come Real Madrid-Manchester City, ti si riempie il cuore. Qualcuno ha detto che questo sia stato un anno ridimensionato, io invece credo che sia stato un campionato molto più livellato e complicato. D’altronde, fosse stato facile vincere, lo faremmo tutti gli anni”.

Edoardo De Laurentiis: “È sempre un piacere poter tornare in Trentino, con la famiglia Rosatti siamo di casa. Come diciamo spesso, il Trentino e parte della regione Campania. Il Trentino offre non solo paesaggi magnifici, ma anche tante prelibatezze, ristoranti“.

Riprendere la parola Maurizio Rossini: “Trentino modello per i ritiri? Lavorando da tanti anni in questo ambito, proveremo a costruire qualcosa che possa far star bene tutte le famiglie che ci verranno a trovare. Dobbiamo anche tener presente di dover dare il massimo per le attrezzature sportive da mettere a disposizione del mister e della squadra“.

De Laurentiis: “Chi resta il prossimo anno e troveremo in locandina? Diciamo che Anguissa sicuramente resta. Per ora basta così. Non posso “sgamare” troppo, ci saranno tantissime sorprese che abbiamo messo a punto che scoprirà chi ci verrà a trovare“.

L’assessore allo sport del Trentino, Kazzemberg: “Avremo anche un campo da Padel quest’anno, ma abbiamo un Parco Nazionale dove si possono sviluppare attività di Trekking e bike unico. Abbiamo un territorio che offre così tanto, non vediamo l’ora di poterci mettere in gioco“.

Riprende la parola il presidente De Laurentiis: “Dal 15 novembre al 6 gennaio c’è un periodo molto importante, quello dei Mondiali, dove l’Italia è stata esclusa. Ho studiato il calendario, dal 15 dicembre in poi molte squadre saranno eliminate e tanti calciatori torneranno a disposizione. Per fine novembre, diciamo intorno al 23-24, ci stiamo organizzando con altre squadre italiane per poter fare qualcosa. Si era parlato di Stati Uniti, Nord Africa e altri paesi. C’è proprio una commissione di Lega che sta studiando il da farsi. Poi non tutte le squadre parteciperanno, si saranno già organizzate. Peccato ci sia la neve in Trentino a novembre, altrimenti saremmo potuti tornare ad allenarci lì. Ma parte gli scherzi, non possiamo pensare di restare fermi 2 mesi, il 6 gennaio dovremo farci trovare subito pimpanti per la ripresa del campionato. Potremmo nominare il ritiro Dimaro-mercato. Olivera sulla locandina del ritiro? Ne stiamo seguendo tanti. Magari faremo una gigantografia“.