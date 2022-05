Piaceva al Napoli, Mazraoui firma per la big: c’è l’annuncio

Noussair Mazraoui è stato per diversi mesi nel mirino del Napoli. Il terzino marocchino dell’Ajax era uno dei nomi sul taccuino di Cristiano Giuntoli per il calciomercato estivo. Il suo contratto con i ‘lancieri‘ è in scadenza a giugno 2022 e il suo nome è finito sulle scrivanie di diversi top club.

Mazraoui (Getty Images)

Mazraoui: niente Napoli, va al Bayern Monaco

Negli ultimi mesi il nome di Mazraoui era sparito dai radar mercato del Napoli. Il motivo è da ricercare dietro il forte interesse di Barcellona e Bayern Monaco che si sono dati battaglia fino a qualceh giorno fa.

Alla fine Noussair Mazraoui firmerà fino al 2026 con i bavaresi e l’annuncio è arrivato direttamente dal direttore sportivo del Bayern Monaco, Hasan Salihamidzic. “Siamo alle battute finali, sta procedendo bene. È un giocatore che dà una ventata di freschezza. Sappiamo quanto sia duro il mercato del terzino destro”.