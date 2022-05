Daniele Longo, giornalista, è intervenuto nel corso della trasmissione “Radio Goal” in onda su Radio Kiss Kiss Napoli per commentare le ultime notizie di calciomercato e le voci che vorrebbero Fabian Ruiz e Victor Osimhen lontani da Napoli la prossima stagione.

Queste le sue parole: “Fabian Ruiz? C’è la volontà da parte dell’agenzia di far tornare Fabian in Spagna, ci sarebbe il Real Madrid e l’Atletico. Al 70% Fabian Ruiz lascerà il Napoli, penso che questa sarà la sua ultima stagione in azzurro”.

Fabian Ruiz (Photo by Valerio Pennicino/Getty Images)

Importanti indiscrezioni anche sul futuro di Osimhen, obiettivo ormai noto del Newcastle: “Attenzione ad Osimhen, sempre nel mirino del Newcastle, ci sono stati anche i primi contatti. Per il Newcastle 100 milioni non rappresenterebbero un problema. La squadra inglese vuole alzare il livello e già dalla prossima stagione vuole ottenere la qualificazione in Champions”.