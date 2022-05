Rinnovo Fabian Ruiz, spunta l’offerta del Napoli: i dettagli

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Paolo Bargiggia, esperto di mercato.

Fabian Ruiz Rinnovo (Getty Images)

Bargiggia ha parlato del futuro di Fabian Ruiz, in scadenza di contratto nel 2023, e al centro di numerose voci di mercato.

“Contro il Torino si è rivisto un grande Fabian Ruiz. Sulla sua situazione contrattuale, ti posso dire che il Napoli, nonostante la scadenza al 2023, non lo valuterebbe meno di 40 milioni di euro. Ti posso anche dire che il giocatore, se lasciasse Napoli, lo farebbe facendo fare un incasso importante senza andare a scadenza. Quindi, al di là del futuro, credo che se non andrà via, rinnoverà per altri 4 anni a cifre sicuramente maggiori rispetto all’attuale ingaggio da circa 1,8 milioni”.