Futuro Osimhen in bilico: il Napoli ha stabilito il nuovo prezzo

Victor Osimhen sarà il nome al centro del calciomercato del Napoli. L’attaccante nigeriano è stato uno dei migliori della rosa di Luciano Spalletti in questa stagione e ha attirato gli occhi delle altre big europee.

La volontà del Napoli è quella di trattanere Osimhen e di costruire il futuro intorno alla sua figura. Ma dovrà fare anche i conti con le possibili offerte in arrivo nei prossimi mesi.

Napoli Osimhen (Getty Images)

Calciomercato Napoli, addio Osimhen: fissato il prezzo

Secondo quanto riferito da TMW, il Napoli ha deciso il prezzo di Victor Osimhen. Se in fase di calciomercato dovesse arrivare un’offerta di almeno 90 milioni di euro, si aprirà il tavolo delle trattative.

Da dicembre, sottolinea il portale di mercato, il Napoli ha iniziato già a sondare il terreno per il possibile sostituto di Osimhen e in caso di offerta congura lo cederà anche per rivoluzionare una rosa che ormai non riesce più ad essere troppo entusiasmante.