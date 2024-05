Osimhen, novità da Sky: niente PSG, la scelta sul futuro

Osimhen lascerà Napoli dopo 4 anni, il nigeriano pare avere le idee chiare in merito al proprio futuro secondo SKY Sport.

Gli introiti Champions mancheranno, il Napoli questa estate potrà però contare su un tesoretto non indifferente grazie a Victor Osimhen. Il nigeriano lascerà certamente quella che è stata casa sua per 4 anni, rimpolpando le casse societarie attraverso la clausola presente nel suo contratto.

120 – 130 milioni, questa la cifra della sopracitata clausola rescissoria, quella che renderà quella dell’ex Lille la cessione più onerosa della storia del club partenopeo. Una cessione che porrà quindi le basi per la rifondazione che avverrà tra luglio e agosto, consegnando una rosa profondamente diversa al nuovo tecnico.

Osimhen, idee chiare per il proprio futuro: c’è la scelta del nigeriano

Su Osimhen ci sarà una vera e propria battaglia in sede di mercato. La maggior parte dei top club europei non hanno nascosto l’interesse per il numero 9 del Napoli, sin dalla scorsa estate. Su tutti, almeno secondo vari addetti ai lavori, ci sarebbe avanti il Paris Saint Germain, conscio di dover sostituire Mbappè, destinato ad abbracciare Ancelotti in quel di Madrid.

Secondo quanto raccontato da Gianluca Di Marzio, massimo esperto di calciomercato per SKY Sport, la situazione potrebbe essere ben diversa, in particolar modo per la volontà dell’attaccante. Queste le dichiarazioni rilasciate questa sera dal giornalista in merito:

“Non sono così convinto che Osimhen vada al PSG, ha già giocato in Francia con il Lille, logico, il PSG è un’altra cosa e ti permetterebbe di affrontare partite come la semifinale di Champions, ma la sua preferenza era e rimane l’Inghilterra. Chelsea ed Arsenal sono due società che potrebbero accaparrarsi Osimhen”.

Nello specifico, proprio il Chelsea si sarebbe già portata avanti con il Napoli, trattando direttamente con Manna, che starebbe tentando una maxi operazione riguardante anche Romelu Lukaku:

“Manna sta già colloquiando con il Chelsea da un pò, l’idea del prossimo direttore sportivo sarebbe quella di imbastire una trattativa come quella andata avanti per settimane tra Juventus e i blues per Vlahovic. Si sta provando quindi a comprendere quali siano i margini per arrivare a Lukaku, che diverrebbe il sostituto di Osimhen”.

Insomma, il futuro di Osimhen potrebbe parlare inglese, con quella Premier League da sempre particolarmente apprezzata dal bomber del Napoli e della Nigeria, che coronerebbe così il proprio sogno sportivo. Staremo a vedere, nelle prossime settimane ci saranno sicuramente sviluppi interessanti.