Calciomercato, spunta il primo derby fra Manna e Giuntoli: obiettivo dall’Inghilterra

Il Napoli è in fase di programmazione per la prossima stagione, un nome nuovo sarebbe finito sul taccuino degli azzurri e non solo.

Registrata l’ennesima pagina indegna e sconcertante della stagione con il pari di Udine. Il Napoli di Aurelio De Laurentiis prosegue nella sua fase di riprogrammazione, sperando di non incappare nuovamente nella sconcertante gestione di un anno fa, quando crogiolandosi unicamente dello scudetto vinto, il patron sbagliò tutto ciò che si poteva sbagliare, ponendo le basi per lo scempio attuale.

Il primo tassello è stato a tutti gli effetti Manna. Il leader della Next Gen e braccio destro di Cristiano Giuntoli, fungerà da direttore sportivo rilevando un non irreprensibile Meluso, mai in grado di convincere il patron che ad onor del vero, in prima persona l’aveva scelto. Al neo d.s, sarà affidata larga parte della rifondazione, ponendo le basi per il ciclo della rinascita, quella che possa riportare il Napoli dove gli compete.

Napoli, nuova infatuazione? Duello con la Juventus per l’attaccante

Oltre al dirigente, ci sarà ovviamente un nuovo allenatore, con il solito poker di nomi a farla da padrone: Antonio Conte, Stefano Pioli, Gianpiero Gasperini o Vincenzo Italiano, sarà uno tra questi quattro a sedersi sulla panchina partenopea. Un tecnico italiano ed esperto, che conosca profondamente la Serie A, la linea sembra chiara. Logico pensare, che il prossimo allenatore possa anche incidere in sede di calciomercato attraverso le sue idee.

Già, perchè anche sul rettangolo verde i cambiamenti non mancheranno: ci sarà una vera e propria rivoluzione, un pò come accaduto nel 2022, quando tra le polemiche nacque il Napoli del terzo scudetto. Secondo quanto riportato da Repubblica, un nuovo nome sarebbe entrato nel mirino degli azzurri, ma non solo. Si tratterebbe di Crysencio Summerville, esterno offensivo del Leeds, militante nella Championship inglese ed autore di 19 goal e 9 assist in 42 presenze nell’arco di questa stagione.

Sul calciatore ci sarebbe anche la Juventus, con Cristiano Giuntoli che probabilmente aveva visionato da tempo al pari di Manna il calciatore. Un giocatore che potrebbe essere acquistato per non meno di 25 milioni, questa la valutazione del Leeds secondo il quotidiano sopracitato, una cifra importante, ma nelle disponibilità di Napoli e Juventus. Ad oggi, giusto sottolinearlo, una vera trattativa non c’è, l’interessamento però pare esserci e va registrato, con ogni probabilità, al termine del campionato, ne sapremo qualcosa in più.