Calzona, numeri da incubo: solo Donadoni ha fatto peggio

Francesco Calzona è stato il terzo allenatore della stagione, il tecnico calabrese non è riuscito però a dare la svolta sperata.

Una stagione disgraziata, così l’ha definita Francesco Calzona, terzo allenatore dell’annata, anch’esso risucchiato dal vortice di negatività con cui gli ormai ex campioni d’Italia hanno impattato. Le sconcertanti scelte estive da parte della presidenza, il peso di doversi confermare, infine, l’atteggiamento indegno che troppe volte abbiamo visto in campo.

Un mix micidiale, in grado di far finire sul banco degli imputati anche coloro che avevano scritto la pagina più attesa, una di quelle che li marchierà a vita nella storia della Napoli calcistica, il che è abbastanza emblematico.

Calzona, rendimento horror: il dato sul tecnico calabrese è da non credere

Rudi Garcia, contestatissimo allenatore di inizio campionato, è stato solamente la prima vittima della gestione post scudetto. A lui è seguito Walter Mazzarri, pescato dall’album dei ricordi ed in totale confusione, come c’era da aspettarsi tra l’altro da un allenatore finito da un pezzo.

Infine, Francesco Calzona, allievo di Sarri prima e Spalletti poi, nella speranza che la sua idea propositiva di gioco potesse riaccendere qualcosa. Un qualcosa che almeno inizialmente sembrava scoccato, raggiungendo il suo apice nella vittoria contro la Juventus, un fuoco di paglia, considerando come da quel momento i risultati abbiano pian piano iniziato a latitare.

A dare un saggio delle difficoltà incontrate dal commissario tecnico della Slovacchia, è stato Goal.com, il sito ha reso nota la media punti di Calzona, facendo emergere un dato che si è rivelato sconcertante: dal 2009, il tecnico calabrese è colui che ha ottenuto la media punti più bassa, anche del Mazzarri – bis. Solamente Roberto Donadoni, peggior tecnico della gestione De Laurentiis è riuscito a far peggio, insomma, una sentenza. Di seguito, l’elenco completo delle medie punti dal 2009 ad oggi:

Roberto Donadoni: 1,11 dal 10 marzo al 5 ottobre 2009

Francesco Calzona: 1,23 dal 19 febbraio 2024 ad oggi

Walter Mazzarri: 1,24 dal 14 novembre 2023 al 19 febbraio 2024

Walter Mazzarri: 1,74, dal 6 ottobre 2009 al 20 maggio 2013

Rudi Garcia: 1,75, dal 1 luglio 2023 al 14 novembre 2023

Carlo Ancelotti: 1,82, dal 1 luglio 2018 all’ 11 dicembre 2019

Rafael Benitez: 1,87, dal 1 luglio 2013 al 30 giugno 2015

Gennaro Gattuso: 1,89, dall’11 dicembre 2019 al 30 giugno 2021

Luciano Spalletti: 2,10, dal 1 luglio 2021 al 30 giugno 2023

Maurizio Sarri: 2,16, dal 1 luglio 2015 al 13 luglio 2018

Roba da non credere quindi, la terza scelta del club è riuscita a far peggio di entrambi i suoi predecessori, forse non c’è miglior sintesi per far comprendere quanto lo stesso e sopracitato De Laurentiis sia andato nella confusione più totale nell’arco di questa annata. Una annata da registra e chiudere in fretta, per il bene di tutti.