Success e non solo: ben dodici i giocatori che si sono sbloccati contro il Napoli, i nomi

La retroguardia del Napoli è stata fin qui tutt’altro che impenetrabile. Di seguito i calciatori che si son sbloccati proprio contro gli azzurri.

Il Napoli vive una delle stagione più difficili di sempre. A distanza di un solo anno dalla vittoria del tricolore, la squadra ha dimostrato di aver perso il propria DNA vincente. Infatti, l’attuale ottava posizione in classifica sottolinea tutte le problematiche di un gruppo che aveva obiettivi completamente diversi ad inizio stagione. A complicare ulteriormente le cose è stato senza dubbio l’addio di Luciano Spalletti, il quale ha “abbandonato” la causa azzurra. Inoltre, la scelta di puntare su Rudi Garcia si è rivelata del tutto sbagliata, e lo stesso discorso lo si può legare anche a Walter Mazzarri. L’avvento di Francesco Calzona non ha migliorato la situazione, ma va anche sottolineato che il tutto era già compromesso al suo arrivo.

Tutti i problemi extracampo sono poi stati conditi da un mercato a dir poco disastroso. Uno dei reparti che ha sofferto di più nella stagione in corso è sicuramente la difesa. Quest’ultima è orfana di Kim Min-Jae, il quale dopo l’ottima stagione in Campania ha sposato il progetto del Bayern Monaco. Al posto del coreano non è mai arrivato un sostituto all’altezza, in quanto Natan ha ancora bisogno di ambientarsi nel calcio italiano. Quindi, i perni centrali sono e continuano ad essere Rrahmani e Juan Jesus, ormai sempre più in difficoltà. Proprio il momento della retroguardia partenopea ha permesso ad alcuni calciatori di “sbloccarsi” sotto l’aspetto realizzativo, come successo ieri a Success.

Difesa Napoli, numeri da horror in stagione: il dato

In questa Serie A, sono ben dodici i calciatori che si son sbloccati contro il Napoli. Infatti, nella stagione in corso, gli azzurri vantano un record molto negativo che continua ad incidere sui risultati. Non a caso, tanti giocatori hanno trovato la prima rete in Serie A e non solo, basti ripensare a Kamada, Bani, Brekalo. Cerri, Darmian, Kovalenko e Success (nel match di ieri). Racic, Frendrup e Coppola sono riusciti a trovare anche il loro primo gol in assoluto in Serie A.

La lista non è però terminata qui, ma gli altri tre calciatori vantano caratteristiche importanti per far male a qualsiasi squadra. Si tratta di Barella e Abraham (quest’ultimo di rientro da un brutto infortunio, ndr). I giocatori in questione sono andati a segno contro il Napoli, ma hanno già dimostrato di saper essere pericolosi in zona offensiva in tanti match. Ovviamente, i nomi e i dati sopracitati dimostrano quanto gli azzurri siano stati “permissivi” nel corso della stagione in corso.