L’ex Napoli incanta sui social: la giocata manda in visibilio i tifosi – VIDEO

Un ex calciatore del Napoli, tramite un video social, ha dimostrato di essere in grande forma nonostante il ritiro dal calcio giocato.

Il Napoli nel corso della sua storia ha ingaggiato calciatori dal potenziale elevatissimo, motivo per il quale i tifosi hanno potuto godere delle loro giocate. A distanza di alcuni anni, sono pochi i protagonisti ancora in attività anche a causa dell’età. Ci sono, però, alcuni individui che riescono ad accantonare il calcio giocato, ma rimanendo sempre in forma smagliante. Tale obiettivo non è facilmente raggiungibile: infatti, un protagonista abituato a ritmi ben precisi, allenamenti frequenti e tanto altro non sempre riesce a godere di un fisico “eccelso” dopo aver appeso gli scarpini al chiodo.

Tutto ciò non riguarda però Juan Camilo Zuniga. Quest’ultimo ha militato nel Napoli dal 2009 al 2016, collezionando ben 125 presenze e quattro gol al passivo. Le qualità dell’esterno di difesa son sempre state molto importanti, ancor più in zona offensiva. Infatti, il colombiano ha sempre goduto di una tecnica sopraffina, la quale gli ha permesso di “lottare” ad alti livelli per tanti anni nel corso della sua carriera. Nel 2017 ci fu un nuovo ritorno in Campania dopo il prestito al Watford, ma rimase fuori rosa per tutta la stagione. Successivamente, poi il passaggio all’Atletico Nacional accettato anche per fare ritorno in Colombia dopo ben dieci anni in Europa. La carriera si è poi conclusa nel 2018 a causa di alcuni problemi fisici.

Zuniga incanta sui social: giocata da urlo durante un match

Juan Camilo Zúñiga continua ad impressione anche dopo aver optato per il ritiro dal calcio giocato. L’ex calciatore del Napoli, tramite un video social, ha mostrato tutta la propria classe nel rettangolo verde. Infatti, si è reso protagonista di una giocata da urlo, la quale sottolinea lo stato di forma dell’ex calciatore. Di seguito il video:

Dal video, pubblicato dallo stesso Zuniga sul suo profilo Instagram, si evincono ancora una volta le qualità di uno dei calciatori che ha contribuito alla storia del Napoli. Infatti, il terzino azzurro ha dimostrato in diverse occasioni di provare affetto per la città campana, la quale gli ha permesso di raggiungere la consacrazione definitiva in Italia e non solo.