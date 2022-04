Calciomercato Napoli, collaboratori di Giuntoli in Inghilterra: l’obiettivo

Il Napoli è alla ricerca di nomi nuovi per migliorare la rosa in fase di calciomercato. Cristiano Giuntoli sta già pensando a come muoversi e per questo ha inviato suoi collaboratori in giro per l’Europa.

Calciomercato Napoli Broja (Getty Images)

Calciomercato Napoli, pressing su Broja

Armando Broja è il nome che più di tutti piace al Napoli per l’attacco. Non è un obiettivo concreto, ad oggi, perché si vuole puntare fortemente su Osimhen anche per il futuro. Ma in caso di super offerta irrinunciabile, gli azzurri vogliono già coprirsi le spalle.

Secondo quanto riferito da Nicolò Schira, Cristiano Giuntoli ha inviato suoi emissari in Inghilterra per visionare l’attaccante albanese da vicino. Il classe 2001, di proprietà del Chelsea e in prestito al Southampton, è il nome in cima alla lista della dirigenza azzurra.