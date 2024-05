Ultime calcio Napoli, gli azzurri hanno deciso: quale sarà il futuro di Lindstrom

Il Napoli parrebbe aver preso la decisione definitiva in merito al futuro dell’azzurro: la notizia della probabile cessione lascia tutti i tifosi a bocca aperta.

Quale sarà il futuro del Napoli? Un interrogativo che tormenta i tifosi azzurri in questa annata così complicata, che vede gli azzurri fuori dal discorso per la Champions League e lontano addirittura a quello legato all’Europa League, con la Conference League che sembra il traguardo più prossimo, seppur comunque in pericolo, considerando quelli che sono gli ultimi risultati del club azzurro. Francesco Calzona ha sicuramente un compito arduo in queste ultime partite, ma in casa azzurra si pensa già alle strategie future. Tutto, ovviamente, dipenderà da chi prenderà la guida della squadra partenopea a partire dalla prossima stagione, ancor prima di avere un quadro della situazione più preciso in merito alle strategie da adottare in merito all’organico.

Dubbi sulla guida tecnica, ma ciò non toglie che in casa azzurra si stia valutando il da farsi in merito ad alcuni calciatori, in particolare quelli che hanno fortemente deluso in questa annata tremenda. Uno su tutti, c’è sicuramente Jesper Lindstrom, apparso in ombra anche nella sfida di ieri contro l’Udinese (non giocava titolare dal match di andata contro il Lecce, quando in panchina c’era ancora Rudi Garcia). Cosa farà il Napoli con l’ex Eintracht? Il portale tuttomercatoweb.com svela quella che sembra essere la decisione definitiva degli azzurri.

Calciomercato Napoli: Lindstrom verso la cessione, le ultime

Stando a quanto riportato dalla medesima fonte, il club azzurro starebbe valutando seriamente l’idea di poter cedere al termine della stagione in corso Jesper Lindstrom, arrivato per una cifra vicina ai 30 milioni di euro.

Secondo tuttomercatoweb.com, il danese non ha convinto in azzurro e ora potrebbe essere inserito come contropartita in un’eventuale trattativa, ma ha anche un discreto mercato in Bundesliga.

Futuro Lindstrom: c’è un ostacolo alla cessione

Gli azzurri, dunque, vorrebbero evitare di far svalutare ulteriormente il cartellino di Jesper Lindstrom, ma il problema principale sta proprio nella valutazione dello stesso. L’obiettivo del club azzurro – si legge – è di non gravare ulteriormente sull’impatto in negativo di tale cifra nel bilancio: sostanzialmente, servirà quindi una proposta importante, a meno che non possa essere ceduto in prestito con diritto di riscatto.

Ciò che appare fuori discussione è che il futuro di Lindstrom è tutt’altro che blindato in azzurro, in attesa ovviamente della valutazione che sarà fatta dall’allenatore che erediterà la pesante panchina del Napoli.