Roma-Napoli Primavera finisce in rissa: bagarre al Tre Fontane – VIDEO

Il Napoli Primavera vince al Tre Fontane contro la Roma e balza al 14esimo posto in classifica e vede più vicina e con più fiducia la zona salvezza. Gli azzurrini escono vittoriosi dalla sfida contro i giallorossi con un gol di Giuseppe Ambrosino all’inizio del primo tempo.

#PRIMAVERA1: RISSA ALLA FINE DI ROMA-NAPOLI



Napoli-Roma Primavera finisce in rissa

Al termine della partita tra Roma e Napoli è nata una vera e propria rissa tra i calciatori di entrambe le squadre. La bagarre è durata diversi secondi, per fortuna senza nessun problema serio. Il nervosismo è stato causato anche dal finale incandescente del match e per l’espulsione di Morichelli per doppia ammonizione.