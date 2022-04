Primavera, successo fondamentale per il Napoli: battuta 0-1 la Roma grazie al gol di Ambrosino

Vittoria fondamentale per il Napoli che, nel turno infrasettimanale della 30esima giornata del Campionato Primavera 1, batte allo stadio “Tre Fontane” la Roma per 0-1 con la rete di Giuseppe Ambrosino, arrivato al 16° centro stagionale.

Parte bene il Napoli che al 15′ va in vantaggio grazie ad Ambrosino. Il bomber napoletano riceve un lancio di Vergara in area, sfruttando un errore di Ndiaye in marcatura, dopodiché lo stesso Ambrosino si beve l’avversario con una finta e non sbaglia con il destro da pochi passi. La squadra di Frustalupi controlla il gioco e rischia davvero poco, anzi sfiora il raddoppio con Cioffi con un gran tiro da fuori area.

Giuseppe Ambrosino, Napoli Primavera

Nella ripresa la Roma alza il baricentro e attacca a testa bassa, eppure l’occasione più limpida è ancora di marchio azzurra con Vergara che effettua un lancio di circa 40 metri per Ambrosino che ridicolizza Monichelli: stop di petto con dribbling allegato nei confronti del difensore giallorosso e strada spianata verso la porta, tiro col destro ma il portiere Mastrantonio gli nega la gioia della doppietta. L’occasione migliore per la Roma è di Padula che in area calcia con il mancino ma è bravo Idasiak a chiudere la porta. Il portiere azzurro sale in cattedra nel finale con una parata decisiva su tiro al volo da fuori area di Cherubini e con un paio di uscite alte di grande coraggio a infondere fiducia ai compagni.

La partita finisce con un accenno di rissa e con Monichelli espulso, ma gli azzurrini portano a casa un successo fondamentale in chiave corsa salvezza. Sabato si torna in campo a Cercola per sfidare la Fiorentina.

QUESTA LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Classifica Campionato Primavera 1 (diretta.it)