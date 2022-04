Anche il Napoli segue interessato l’evolversi della situazione tra il Torino e Andrea Belotti. Più tempo passa e più cresce la possibilità che le parti possano dirsi addio alla scadenza del contratto, fissata per il prossimo 30 giugno.

Il tecnico granata, Ivan Juric, spera ancora di poter contare su di lui anche per il prossimo anno, ma restano da superare anche gli attriti che ci sono stati tra il diretto interessato e il presidente, Urbano Cairo.

Su di lui c’è anche la Fiorentina

La società viola torna d’attualità nei rumors che vedono protagonista Belotti. A rivelarlo è l’edizione odierna di Tuttosport, secondo cui il cartellino di Piatek non sarà riscattato. Per questo, la Fiorentina è già alla ricerca di un centravanti titolare o co-titolare.

“I sondaggi dell’ultimo periodo sono una notizia, e poi si aggiunga per l’appunto l’old style: giacché Commisso, fin dalla sua prima estate (2019), ha più volte provato a trattarlo Belotti, in quanto in scadenza. Occhio: soprattutto se la Viola, via Coppa Italia o rimonta in campionato, riuscisse persino a finire in Europa”.

Al Napoli in un solo caso, ma c’è un problema

Al club azzurro piace particolarmente il profilo di Andrea Belotti – date anche le vantaggiose condizioni economiche dell’eventuale affare -, ma le idee sono altrettanto chiaro sulle gerarchie.

Secondo il quotidiano, infatti, l’ingaggio dell’ex Palermo sarebbe valutato nell’ottica del vice-Osimhen: il calciatore, dunque, diventerebbe soltanto l’alternativa del nigeriano.

In ogni caso, un problema potrebbe essere rappresentato dalla volontà della famiglia: “Risulta che, fino a prova contraria, un trasferimento a Napoli non intrigherebbe granché la famiglia”, scrive il giornale. Un aspetto che potrebbe complicare la corsa al capitano del Torino.