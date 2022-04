Belotti: il Napoli c’è, ma non è solo. Una big si è ormai defilata

Nelle prossime settimane sarà tutto da scoprire il futuro di Andrea Belotti. Il suo contratto con il Torino non è stato ancora rinnovato e tutto lascia pensare che l’ex Palermo possa dire addio ai granata a fine stagione.

Il calciatore, dunque, è chiamato a sciogliere le riserve sulla prossima destinazione. In ogni caso, Belotti non ha dubbi: ha il desiderio di giocare in Champions League. Fattore che il Napoli, con un piazzamento nella massima competizione continentale quasi in tasca, potrebbe assecondare. Non manca, però, la concorrenza, visto che un possibile ingaggio a parametro zero fa gola un po’ a tutti.

Il punto sulla concorrenza

Il Napoli segue la vicenda da spettatore interessato, pur consapevole che ci sono altre squadre interessate a Belotti. A fare il punto della situazione è l’edizione odierna de La Stampa, secondo cui “Atalanta e Roma, insieme agli azzurri, sono già in fila per contenderselo”.

Calciomercato Napoli Belotti (Getty Images)

Appare sfilato, invece, il Milan, che in passato ha meditato su un possibile assalto e che adesso sembra virare definitivamente su Divock Origi.

“Per quanto riguarda il mercato estero – aggiunge il quotidiano – ci sono state solamente delle timide manifestazioni di interesse e qualche sondaggio”.