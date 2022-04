Napoli-Fiorentina, “scambio” tra scontenti sul mercato? Le ultime

Il Napoli scenderà oggi in campo contro la Fiorentina con un unico obiettivo: vincere per restare in scia Scudetto. Ma oltre il campo, le dirigenze potrebbero incontrarsi per iniziare a parlare di calciomercato e delle mosse da poter mettere in piedi al termine della stagione

Napoli Meret (Getty Images)

Napoli e Fiorentina pensano allo scambio Meret-Dragowski

Come riportato dall’edizione odierna de La Nazione la partita tra Napoli e Fiorentina sarà accompagnata da incroci di mercato.

Meret non è più il titolare del Napoli, non sa se sarà possibile firmare un nuovo contratto e potrebbe fare la valigia. Dall’altra parte c’è Bartolomej Dragowski. Posto da titolare ormai perso, rinnovo del contratto lontano dalla realtà e la percentuale di possibilità di addio a giugno praticamente al limite.

Meret piace da tempo alla Fiorentina e Dragowski piace al Napoli. Ecco perché non è impossibile immaginare uno scambio tra le parti che possa accontentare tutti e due i calciatori.