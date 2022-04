Forse è anche il caso di non parlare più di ballottaggio tra David Ospina e Alex Meret in casa Napoli. Già, perché il portiere colombiano è designato per raccogliere la titolarità anche in queste ultime sette partite, che saranno decisive per le speranze e i sogni Scudetto.

Entrambi sono alle prese con un contratto che scade a breve: l’accordo con l’ex Arsenal terminerà il prossimo 30 giugno, mentre quello con il friulano è valido fino al 2023. Una situazione che mette il club azzurro nella posizione di fare una scelta. E nonostante la tendenza appare essere chiara, non sono escluse sorprese.

Il colombiano verso l’addio

Portiere di assoluto affidamento per Luciano Spalletti, il Napoli si affiderà anche agli affidabili guantoni di Ospina per la lotta Scudetto.

TURIN, ITALY – JANUARY 06: Goalkeeper of Napoli David Ospina makes a save during the Serie A match between Juventus and SSC Napoli at Allianz Stadium on January 06, 2022 in Turin, Italy. (Photo by Stefano Guidi/Getty Images)

Malgrado il ritorno previsto tra i convocati di Meret, la titolarità dell’estremo difensore colombiano appare fuori discussione. E a pensare che a inizio stagione era destinato a fare da chioccia al suo compagno di squadra, ma l’infortunio rimediato dopo due partite dal numero 1 ha costretto il tecnico a virare – poi in maniera definitiva – su Ospina.

In ogni caso, il futuro appare scritto: quest’ultimo sarà destinato a dire addio. A renderlo noto è l’edizione odierna de La Repubblica, spiegando che il portiere dirà addio alla scadenza naturale del suo contratto e, dunque, al termine di questa stagione.

Meret e quel rinnovo…

A quel punto, potrebbe spianarsi definitivamente la strada per Meret che dopo diverse stagioni potrebbe diventare il numero 1 – di nome e di fatto – del Napoli.

Meret, Napoli

Di mezzo, però, c’è la trattativa per il prolungamento di contratto. Come spiegato in precedenza, il classe ’97 ha ancora un altro anno di contratto e urge un accordo per il rinnovo per evitare una situazione scomoda a partire dal prossimo anno. Stando alla medesima fonte, le parti dovrebbero parlarsi presto, ma nulla è scontato. Un fattore che potrebbe complicare, ulteriormente, gli scenari in casa azzurra per quanto concerne la questione portiere.