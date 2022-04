Cresce l’attesa in casa Napoli per la sfida in programma domani pomeriggio, alle ore 15:00, al Gewiss Stadium di Bergamo contro l’Atalanta.

Una gara da non sbagliare per mantenere a distanza di sicurezza il quinto posto – occupato proprio dai bergamaschi – e tenere vivo il sogno Scudetto. Lo sa bene Luciano Spalletti, chiamato a dare continuità agli ultimi risultati e a fare i conti con la gestione dei rientri dei Nazionali, per alcuni caratterizzati anche da noie fisiche.

Due dubbi per gli azzurri. Dilemma modulo

La squadra partenopea dovrà fare a meno degli squalificati Victor Osimhen e Amir Rrahmani, oltre agli infortunati Di Lorenzo, Ounas e Petagna. In ogni caso, due sono i dubbi che Spalletti si trascina in vista della trasferta di Bergamo.

La prima riguarda proprio la fascia destra, con Malcuit e Zanoli – quest’ultimo in vantaggio – che si giocano un posto da titolare. Resta sullo sfondo anche l’ipotesi Tuanzebe, scenario che presuppone un passaggio alla difesa a 3.

Napoli Zanoli (Getty Images)

A centrocampo il dubbio invece è tra Fabian Ruiz – reduce da un attacco influenzale – e Piotr Zielinski, arruolabile dopo il leggero affaticamento accusato con la sua Polonia. Lo spagnolo sembra essere favorito sul numero 20 per comporre il trio di centrocampo con Anguissa e Lobotka. In avanti spazio a Mertens, supportato a sua volta da Politano e Insigne.

Qui Atalanta: Muriel verso la panchina?

Alcuni problemi di formazione li ha anche il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini, che non potrà contare su Toloi, Ilicic e Duvan Zapata. Rientro invece per Jeremie Boga, favorito per una maglia dal 1′ su Luis Muriel, che dovrebbe partire dalla panchina visto il rientro attardato dagli impegni con la sua Colombia.

Gasperini Napoli

Di seguito, le probabili formazioni delle due squadre:

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Djimsiti, Demiral, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Zappacosta; Koopmeiners; Malinovskyi, Boga.

Napoli (4-3-3): Ospina; Zanoli, Koulibaly, Juan Jesus, Mario Rui; Lobotka, Anguissa, Fabiàn; Politano, Mertens, Insigne.

Francesco Fildi