Napoli sull’asso del Bayer Leverkusen, bomba dall’agente: “Ne parleremo a fine mese”

Il Napoli dovrà necessariamente rinforzare il reparto difensivo la prossima estate: l’agente dell’obiettivo azzurro svela i piani futuri del giocatore.

Il crollo del Napoli in questa stagione è stato verticale. Gli azzurri non hanno saputo reagire alle difficoltà che la stagione post scudetto ha rappresentato e hanno fallito ogni obiettivo stagionale che si erano prefissati nel corso della scorsa estate.

Uno dei motivi che ha portato a questa stagione molto deludente è sicuramente la scarsa compattezza difensiva. Gli azzurri, dopo l’addio di Kim MinJae, si sono ritrovati con Juan Jesus titolare. Sulla sua professionalità e sulla sua importanza all’interno dello spogliatoio non si possono che spendere belle parole, ma sul suo reale apporto in campo è tutt’altro discorso. Juan Jesus, infatti, era stato preso a parametro zero per fare il quarto centrale e si è improvvisamente ritrovato titolare nella squadra campione d’Italia.

Per questo motivo, dopo un anno disastroso a livello difensivo, il Napoli sta cercando rinforzi proprio nel reparto arretrato. Gli azzurri hanno messo nel mirino Piero Hincapiè, fresco campione di Germania con il Bayer Leverkusen.

Hincapiè-Napoli, l’agente fa sognare i tifosi azzurri

Piero Hincapiè è un difensore classe 2002 che il Napoli segue da diverso tempo. Cristiano Giuntoli, infatti, lo aveva messo nel mirino già alcune stagioni fa e il suo nome è tornato d’attualità negli scorsi mesi.

Il suo apporto nella stagione fantascientifica del Bayer Leverkusen è stato fondamentale e Xabi Alonso raramente si è privato di lui, adattandolo anche in diverse posizioni.

Manuel Ramon Sierra, agente di Hincapiè ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di SportItalia per spiegare nel dettaglio il futuro del suo assitito.

Incalzato sulla possibilità per Hincapiè di vestire la maglia azzurra, Sierra ha risposto così:

“Quello che posso dire è ci sono tanti club che dimostrano interesse, che chiedono di lui. La verità è che oggi è al Bayer Leverkusen, dove ha appena trionfato in Bundesliga, con due titoli ancora da poter vincere. A fine mese potremo iniziare a parlare di altre cose, fra uscite ed entrate e quant’altro. Ad oggi è concentrato sul Bayer Leverkusen, vuole centrare il Triplete”.

Al momento, dunque, Hincapiè è totalmente concentrato sul finire la stagione con il Leverkusen, ma le possibilità di lasciare il club tedesco sono concrete. Bisognerà aspettare la fine della stagione per comprendere meglio il futuro del fortissimo difensore ecuadoriano che fa gola a tantissime squadre. A gennaio, infatti, il Bayer Leverkusen ha rifiutato offerte importanti dalla Premier League.

L’agente di Hincapiè, però, non ha chiuso assolutamente le porte ad un trasferimento in Serie A e ora i tifosi del Napoli possono davvero sognare il grande colpo.