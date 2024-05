“Nessun contatto per Osimhen”, rivelazione a sorpresa: nuova idea del Napoli

Il futuro di Osimhen sarà lontano da Napoli e questo è chiaro da tempo: gli azzurri hanno una nuova idea per l’estate.

Victor Osimhen e il Napoli si separeranno a fine stagione. La notizia è ormai certa da diversi mesi dopo le parole di Osimhen poco prima della Coppa d’Africa e la conferma di Aurelio De Laurentiis qualche settimana dopo.

Nonostante l’addio certo, il centravanti nigeriano ha sempre dato il massimo, da grande professionista, e ha dimostrato di essere uno dei calciatori che più tengono alla maglia azzurra. La sua delusione dopo le tante partite negative di questa stagione ne è la conferma. Il rinnovo di contratto firmato lo scorso dicembre solo per permettere al Napoli di intascare per intero i 130 milioni previsti dalla clausola rescissoria, inoltre, sono un ulteriore gesto verso la squadra che lo ha lanciato nel calcio dei grandi.

Ora, restano solo tre partite prima di dirsi definitivamente addio, ma soprattutto resta da capire la squadra che accoglierà Osimhen la prossima estate. Nel frattempo, il Napoli ha una nuova idea.

Cessione Osimhen, il Napoli ha un’idea per tutelarsi

Sono diverse, ovviamente, le squadre pronte ad accaparrarsi le prestazioni di uno degli attaccanti più forti e devastanti degli ultimi anni. Sul futuro di Osimhen, però, arriva una novità.

A svelare dettagli importanti sul futuro di Osimhen è l’esperto di mercato di Sky Sport, Luca Marchetti ai microfoni di Radio Marte. Marchetti, poi, spiega anche la strategia degli azzurri per sostituirlo.

Di seguito le parole di Marchetti a Radio Marte:

Lukaku come erede di Osimhen?

“È una strada da percorrere, perché serve creare del mercato attorno ad Osimhen: è un’operazione che il Napoli deve fare. Il PSG ieri era impegnato per la Champions, non ci risultano ancora contatti. È giusto che il Napoli trovi strade alternative in modo da non esser preso per la gola dal potenziale acquirente, complice la voglia del nigeriano di andare via. Lukaku comunque non è un indizio del possibile arrivo di Conte, come non lo è stato per la Roma nella passata stagione. Dovbik, Gyökeres, David sono ottimi giocatori, c’è da capire se resteranno competitivi anche in un Paese diverso e un modo di giocare diverso come il calcio italiano prevede”.

Nessun contatto, dunque, tra Osimhen e il Psg che attende alla porta. Nel frattempo, però, prende corpo l’ipotesi Lukaku come contropartita tecnica nell’affare che porterebbe Osimhen al Chelsea. Il Napoli, infatti, vorrebbe perseguire questa strada per evitare di essere “ricattato” dai possibili acquirenti di Osimhen. L’arrivo di Lukaku, però, non sarebbe un indizio dell’arrivo di Antonio Conte in panchina. Nel frattempo il club partenopeo sta valitando anche Dovbik, Gyokeres e David.