Ultim’ora Napoli, importante notizia da Castel Volturno: riguarda Kvaratskhelia!

I tifosi del Napoli sono in ansia per le condizioni di Khvicha Kvaratskhelia: c’è la notizia ufficiale direttamente dal club.

Nell’ultimo match di campionato, il Napoli ha affrontato l’Udinese di Fabio Cannavaro e del fratello Paolo, ex capitano dei partenopei. Gli azzurri sono andati ad un passo dalla vittoria, ma come accaduto anche contro la Roma si sono fatti rimontare nei minuti finali. La rete del definitivo 1-1 è stata siglata da Success, la prima in questa stagione. Si tratta dell’ennesimo calciatore che si è sbloccato proprio contro gli azzurri a testimonianza di una stagione maledetta.

Oltre ai risultati, che purtroppo per il Napoli, interessano ben poco per la classifica, i tifosi azzurri sono allarmati per le condizioni di Khvicha Kvaratskhelia. L’esterno georgiano, infatti, ha saltato il match contro i friulani per un fastidio di natura muscolare. Al suo posto ha giocato dal primo minuto Jesper Lindstrom che non ha brillato e sta diventando sempre più l’oggetto del mistero del mercato azzurro della scorsa estate.

Ora, arriva il comunicato ufficiale del club partenopeo relativo alle condizioni del numero 77 degli azzurri: c’è una novità.

Infortunio Kvaratskhelia, le ultime dal Napoli

Khvicha Kvaratskhelia è sicuramente uno dei giocatori fondamentali per il Napoli. Dall’anno prossimo, complice l’addio ormai certo di Osimhen, sarà il perno fondamentale degli azzurri. De Laurentiis, infatti, vuole costruire il nuovo Napoli proprio attorno alle caratteristiche del georgiano per permettergli di rendere al meglio.

Dopo aver saltato il match contro l’Udinese arrivano novità importanti riguardo le sue condizioni. Per i tifosi azzurri arrivano buone notizie: Kvaratskhelia è pienamente recuperato e oggi ha svolto in gruppo l’intera seduta di allenamento. Discrso simile per Dendoncker che ha recuperato totalmente dai problemi muscolari, mentre Raspadori ha svolto lavoro personalizzato in campo e Zielinski personalizzato in palestra.

Di seguito il comunicato del Napoli:

Il Napoli si è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Bologna in programma sabato allo Stadio Maradona alle ore 18 per la 36esima giornata di Serie A. La squadra ha lavorato sul campo 1 iniziando la seduta con attivazione e torello. Successivamente il gruppo ha disputato una partitina a campo ridotto. Chiusura di sessione con lavoro tecnico-tattico. Kvaratskhelia e Dendoncker si sono allenati in gruppo. Raspadori ha svolto lavoro personalizzato in campo. Personalizzato in palestra per Zielinski.

FONTE: SSC NAPOLI