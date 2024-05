Mercato Napoli, Lindstrom verso la cessione: colpo a sorpresa dalla Ligue 1

Jesper Lindstrom è sempre più vicino all’addio a fine stagione: il Napoli studia il colpo a sorpresa dalla Ligue 1.

Il Napoli sta per concludere una stagione disastrosa. Dopo aver raggiunto, forse, la perfezione lo scorso anno grazie allo splendido lavoro di Luciano Spalletti e di una squadra che non ha mai mollato di un millimetro, quest’anno gli azzurri si sono riscoperti “normali”.

Gli errori fatti sono stati tantissimi e sono da imputare a tante figure diverse. Ognuno ha le sue colpe, a partire da Aurelio De Laurentiis che non è stato capace di dare seguito allo splendido lavoro fatto due estati fa.

Il mercato estivo, che doveva portare il Napoli ad una dimensione superiore e consentire agli azzurri di aprire un ciclo vincente, si è rivelato poi fallimentare. L’addio di Kim MinJae non è stato assorbito a dovere dalla squadra e il suo sostituto non è stato all’altezza. L’acquisto più costoso dello scorso mercato, Jesper Lindstrom ha giocato pochissimo e non ha mai dimostrato di valere i 30 milioni spesi in estate.

Lindstrom vicino all’addio, colpo a sorpresa dalla Ligue 1

Jesper Lindstrom è arrivato a Napoli per sostituire Hirving Lozano e andare a completare, con Kvaratskhelia e Osimhen, un tridente da sogno. Le premesse erano delle migliori ed è stato accolto a braccia aperte dai tifosi azzurri. Nulla, però, è andato come previsto.

Secondo quanto riporta TuttoMercatoWeb, pare che l’esterno danese sia stato definitivamente bocciato dalla dirigenza partenopea che è pronta a cederlo. Per sostituirlo, gli azzurri guardano in Ligue 1.

Sono due i profili che piacciono tantissimo in casa Napoli: quello di Desiré Doué del Rennes e quello di Maghnes Akliouche del Monaco.

Douè ha firmato recentemente un rinnovo con il Rennes fino al 2025. In questa stagione ha collezionato 4 gol e 5 assist in 29 presenze. Le sue prestazioni sono state molto positivi e, trattandosi di un classe 2005 non è impossibile ipotizzare offerte faraoniche dalle big d’Europa.

Akliouche, invece, è un classe 2002 e come Lindstrom può giocare sia da trequartista che da esterno d’attacco. In questa stagione sono ben 7 le reti segnate e 3 gli assist confezionati in 27 presenze. In passato anche il Milan lo aveva seguito molto da vicino e la sua valutazione odierna si aggira tra i 20 e i 25 milioni di euro.

Entrambi sarebbero due nomi a sorpresa per rinforzare la rosa azzurra. Il recente passato del Napoli, però, insegna che non serve necessariamente acquistare giocatori dal grande rilievo mediatico per puntare a vincere; l’esempio lampante è Khvicha Kvaratskhelia.