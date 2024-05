Nuovo allenatore per il Napoli, da Sky Sport sicuri: “È la pista più calda”

Il prossimo allenatore del Napoli non è ancora stato scelto: c’è il punto della situazione di Luca Marchetti, esperto di mercato.

In estate il Napoli dovrà rifondare. Gli azzurri, dopo una stagione negativa, sono chiamati a rinascere per provare a tornare in alto. Dopo un’annata di questo tipo, Aurelio De Laurentiis è obbligato a ricostruire dalle fondamenta per provare a lottare per traguardi importanti il prossimo anno.

La prima mossa è stata fatta. Mauro Meluso, infatti, lascerà il Napoli dopo un solo anno. Il club, infatti, non ha attivato la clausola unilaterale per il rinnovo. Al suo posto arriverà Giovanni Manna, attuale braccio destro di Giuntoli alla Juventus. Si tratta di un ds giovane, in rampa di lancio e con esperienza in un club importante come la “Vecchia Signora”.

La scelta di Aurelio De Laurentiis, dunque, sembra corretta, ma la ricostruzione non si fermerà qui. Il patron, infatti, dovrà scegliere anche un nuovo allenatore con cui scrivere una nuova pagina importante della storia del Napoli. Al momento, una pista sembra la più calda.

Nuovo allenatore Napoli: c’è un tecnico in pole position

Nelle ultime settimane la rosa dei possibili futuri allenatori del Napoli si è ristretta a soli quattro nomi. Si tratta, ovviamente, di Antonio Conte, Stefano Pioli, Gian Piero Gasperini e Vincenzo Italiano.

Secondo quanto affermato da Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport ed esperto di mercato, pare che il nome di Stefano Pioli sia in pole position per la panchina del Napoli.

Marchetti, però, spiega che non ci sono certezze riguardo al prossimo allenatore del Napoli e che la situazione si evolverà nelle prossime settimane dopo la fine del campionato.

Di seguito le parole di Marchetti a Radio Marte:

“Per il futuro allenatore De Laurentiis sta valutando la scelta da compiere tra Pioli, Conte, Italiano e Gasperini. Rispetto a quanto sappiamo, la pista più calda è quella che porta a Pioli, che ha l’esperienza giusta per gestire piazze importanti ed ha vinto col Milan. Conte è un grande allenatore ma ha un carattere importante, che non si sa come convivrebbe con De Laurentiis: per lui non faccio una questione di soldi, ma di compatibilità. Il modo per pagare Conte De Laurentiis lo trova esattamente come troverebbe il modo per dotare la rosa degli elementi che l’ex Ct dell’Italia chiederebbe. Per Gasperini vale più o meno lo stesso discorso, con in più il contratto ancora in essere con l’Atalanta, tra l’altro impegnata su tre fronti e quindi non è il momento più adatto per trattare il futuro. Al momento non ci sono certezze sul nome che siederà in panchina il prossimo anno”.

La pista più calda è quella che porta a Stefano Pioli, perchè quella più semplice e convince per vari aspetti. Per quanto riguarda Antonio Conte, invece, i problemi sarebbero di natura caratteriale e di convivenza con De Laurentiis. Discorso differente, invece, per Gasperini che è ancora impegnato su tre fronti in questa stagione e al momento non vuole intavolare trattative.