Thiago Motta torna a parlare del Napoli: svela cosa pensa degli azzurri!

Sabato alle 18.00, il Napoli affronterà il Bologna di Thiago Motta allo Stadio Maradona: le parole del tecnico del Felsinei in conferenza stampa.

La stagione del Napoli è completamente da dimenticare e fortunatamente per i tifosi azzurri sta volgendo al termine. Gli azzurri, infatti, dopo aver pareggiato contro l’Udinese di Fabio Cannavaro sono attesi dalle ultime tre partite prima della fine della stagione.

In casa Napoli, dato che tutti gli obiettivi prefissati a inizio stagione sono sfumati, si pensa in maniera consistente già al prossimo anno. Il Napoli porterà avanti una vera e propria rivoluzione e cambierà moltissimo sia all’interno della rosa, sia all’interno dell’organigramma societario.

Prima, però, c’è da concludere con un minimo di dignità una stagione terrificante. Il prossimo impegno che attende gli azzurri è il match di sabato contro il Bologna di Thiago Motta.

Napoli Bologna, la conferenza stampa di Thiago Motta

Il Bologna è sicuramente la vera sorpresa di questa stagione. I rossoblu, infatti, occupano al momento la quarta posizione in campionato e sono ad un passo dalla qualificazione alla prossima Champions League.

Contro il Napoli, dunque, saranno super motivati per provare ad avvicinarsi ulteriormente a quello che ora è ovviamente un obiettivo.

Nella giornata di oggi, Thiago Motta ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa per presentare il match contro gli azzurri.

Di seguito quanto evidenziato:

Napoli unica squadra con un possesso palla maggiore del Bologna

“È un possesso palla che crea occasioni, squadra forte. Dovremo essere connessi nel campo per capire i momenti di pressare o quelli di non sbilanciarci.. perchè quando non si ha la palla si può andare in difficoltà, dovremo usare il pallone bene, è una bella sfida per noi”.

Thiago Motta, poi, è stato interrogato anche sulle problematiche del Napoli in questa stagione:

Cosa non ha funzionato quest’anno del Napoli?

“Non ne he ho idea, io penso a come affrontarla, da fuori vedo che è una squadra forte”.

Il tecnico del Bologna, la scorsa estate, era stato accostato al Napoli, ma poi ha rifiutato la panchina degli azzurri come svelato dallo stesso Aurelio De Laurentiis nel corso della stagione. Ora, ad un anno di distanza, però, il suo nome non è più nella rosa di nomi in corsa per sedere sulla panchina degli azzurri. Thiago Motta, infatti, è in pole position per la panchina della Juventus anche se non ha ancora sciolto le riserve sul proprio futuro.