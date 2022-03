Napoli, Kvaratskhelia in pole position: se parte Osimhen c’è già un altro nome

Il calciomercato del Napoli ha già iniziato a prendere forma in vista dell’estate. Gli azzurri dovranno sostituire Lorenzo Insigne e stanno studiando diversi nomi per migliorare la rosa. In pole position c’è Kvicha Kvaratskhelia, esterno georgiano attualmente in forza alla Dinamo Batumi.

Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà, Giuntoli ha deciso di puntare fortemente sull’esterno classe 2000 per il dopo Insigne.

Calciomercato Napoli Broja (Getty Images)

Calciomercato Napoli, via Osimhen? Piace Broja

L’estate del Napoli sarà molto rovente anche per le possibili offerte in arrivo per Victor Osimhen. In Premier League ci sono diverse pretendenti per il bomber nigeriano che, di fronte a cifre folli, potrebbe dire addio al Napoli.

Alfredo Pedullà riferisce che gli azzurri non accetteranno meno di 80 milioni di euro, con Newcastle, Mancester United e Tottenham che stanno facendo un pensierino. Il Napoli, intanto, si cautela e ha preso informazioni su Armando Broja.

L’attaccante classe 2001 del Southampton ma di proprietà del Chelsea è il nome in cima alla lista qualora dovesse partire Osimhen.