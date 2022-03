Atalanta-Napoli è anche “derby” di mercato per l’asso del Verona

La sfida di domenica prossima tra Atalanta e Napoli potrebbe tramutarsi presto in derby di calciomercato. Entrambe le dirigenze, infatti, hanno inserito il nome di Antonin Barak nella lista dei possibili colpi per la prossima estate.

Calciomercato Napoli Barak (Getty Images)

Calciomercato, Napoli e Atalanta su Barak: le ultime

Il Napoli e l’Atalanta stanno valutando il nome di Antonin Barak per rinforzare le proprie rose. Secondo quanto riferito dal Corriere di Verona, infatti, le due società che si sfideranno domenica potrebbero andare all’assalto del trequartista della Repubblica Ceca.

Il Verona, ovviamente, vorrebbe trattenerlo e non farà sconti a nessuno ma con un’offerta allettante, la società di Setti si lascerà convincere, anche in base per la volontà del calciatore.