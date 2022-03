Milik pronto al ritorno in Italia, il Napoli segue la situazione

Anche il Napoli monitora la situazione legata ad Arkadiusz Milik: l’ex attaccante azzurro è ai ferri corti con il Marsiglia, club che lo ha prelevato proprio dagli azzurri.

L’edizione odierna di TuttoSport apre al possibile ritorno in Italia del polacco, lanciando l’indiscrezione secondo cui il Torino proverà l’assalto per mettere le mani sull’ex Ajax. Un vero e proprio ritorno di fiamma, visto che Milik è stato già un obiettivo dei granata nelle precedenti sessioni di mercato.

Situazione che il Napoli segue da diretto interessato, visto che il club azzurro – così come ribadito dal quotidiano stesso – gode di percentuale pari al 20% sulla futura rivendita.

Marseille’s Polish forward Arkadiusz Milik celebrates scoring his team’s first goal during the UEFA Europa Conference League match between Marseille (OM) and FC Basel at the Velodrome stadium in Marseille, southern France, on March 10, 2022. (Photo by Nicolas TUCAT / AFP) (Photo by NICOLAS TUCAT/AFP via Getty Images)

L’idea del patron Urbano Cairo è quella di puntare su un prestito con diritto di riscatto o, in alternativa, con obbligo, come fece l’OM con il Napoli. Da capire, però, la volontà di Milik, chiave di lettura fondamentale per capire quale può essere il suo futuro e se è fattibile o meno un suo ritorno in Serie A.

Francesco Fildi