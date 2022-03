Gli occhi e la mente sono tutti incentrati sul match di oggi in programma allo stadio Diego Armando Maradona contro l’Udinese. Ma il Napoli sa che, se vuole sognare in grande, serviranno nove partite giocate al massimo della condizione e con la volontà di portare a ogni costo il bottino pieno a casa.

A partire già da oggi, ragion per cui il tecnico Luciano Spalletti non farà calcoli sulle possibili defezioni in vista della sfida contro l‘Atalanta, prevista per dopo la sosta.

Ben cinque sono i diffidati azzurri: Rrahmani, Koulibaly, Anguissa, Demme e Osimhen. Nonostante il rischio di ritrovarsi senza alcuni di essi, Spalletti quest’oggi non farà alcun tipo di calcolo a tal proposito, fa sapere l’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno.

“La squadra di Cioffi è in forma – scrive il giornale – e ha messo in difficoltà squadre come Lazio, Milan e Roma. La strada tracciata da Spalletti è affrontare una gara alla volta, con la massima concentrazione”.

Francesco Fildi