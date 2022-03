Quest’oggi allo stadio Diego Armando Maradona andrà in scena la sfida tra Napoli e Udinese, match valido per la trentesima giornata di Serie A.

Una partita – la prima delle ultime nove – che può continuare ad alimentare il sogno Scudetto in casa azzurra. Occasione per dare un segnale ancor prima che le altre scendano in campo contro le rispettive avversarie, perché questo campionato ha insegnato a tutti che nulla è scontato e anche la minima pressione può fare la differenza.

Proprio per questo motivo, l’attenzione negli uomini di Luciano Spalletti deve restare alta per evitare di inciampare in spiacevoli inconvenienti e per smentire il fatto che il Maradona sia una sorta di peso, in termini strettamente legati ai risultati, per la squadra.

Anguissa-Fabian per una maglia da titolare: le scelte di Spalletti

Il tecnico toscano potrebbe optare quest’oggi per un ritorno al canonico 4-2-3-1. Non sono nemmeno tanti, in realtà, i dubbi di una formazione che, nel corso della conferenza stampa di ieri a Castel Volturno, si è definita annunciata almeno nella mente di Luciano Spalletti.

L’unico centrocampo riguarda Anguissa e Fabian: i due si giocano la maglia da titolare affianco a quella di Lobotka, oggi più che mai imprescindibile per il gioco del Napoli.

Zielinski e Insigne, dopo la panchina di Verona contro l’Hellas, dovrebbero ritornare dal 1′, supportando Osimhen nella batteria dei trequartisti insieme a Politano.

NAPLES, ITALY – MARCH 06: Lorenzo Insigne of SSC Napoli reacts during the Serie A match between SSC Napoli and AC Milan at Stadio Diego Armando Maradona on March 06, 2022 in Naples, . (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Torna Walace: le ultime in casa Udinese

I bianconeri sono reduci dall’ottima prestazione contro la Roma e sono pronti ad affidarsi al più che collaudato 3-5-2, marchio di fabbrica di questa Udinese.

Il tecnico Gabriele Cioffi può contare sul ritorno di Walace dopo la squalifica dello scorso turno.

Di seguito, le probabili formazioni delle due compagini:

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Lobotka; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Mari, Perez; Molina, Pereyra, Arslan, Walace, Udogie, Deulofeu, Beto.

Francesco Fildi