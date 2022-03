Calciomercato Napoli: Giuntoli sul gioiello del Sassuolo, per l’attacco

La prossima sessione di calciomercato in casa Napoli sarà la chiave per capire come gli azzurri intendono sopperire l’addio di Lorenzo Insigne. Il capitano partenopeo a fine stagione si accaserà al Toronto ed è già partita la caccia al suo erede in quel di Castel Volturno.

Diversi sono i nomi monitorati dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli, ma in queste ore si fa avanti, tra gli altri, il nome di Hamed Junior Traoré del Sassuolo.

Serve un’offerta importante

Il calciatore è seguito da tempo dalla dirigenza azzurra e la sua consacrazione in queste ore non fa altro che aumentare il gradimento del Napoli (e non solo).

A fare il punto della situazione è l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, spiegando che il Sassuolo potrebbe farne una valutazione vicina ai 30 milioni di euro. Una cifra che va a raddoppiare quella offerta un anno e mezzo fa, si legge, proprio dal club azzurro.

REGGIO NELL’EMILIA, ITALY – FEBRUARY 06: Junior Traorè of US Sassuolo during the Serie A match between US Sassuolo and Spezia Calcio at Mapei Stadium – Città del Tricolore on February 06, 2021 in Reggio nell’Emilia, Italy. (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

La concorrenza è tanta ma il Napoli, nella ricerca di una nuova freccia da inserire nello scacchiere di Luciano Spalletti, si iscrive comunque alla corsa.

Francesco Fildi