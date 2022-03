Milan, Ibrahimovic vuole farlo a tutti i costi contro il Napoli

Napoli-Milan è una sfida che può valere una stagione, in termini di motivazione e di slancio per la lotta Scudetto. Lo sa bene anche l’attaccante rossonero Zlatan Ibrahimovic, martoriato da diversi problemi di natura fisica nel corso di questa stagione.

Si parla, ovviamente, di un calciatore non più giovanissimo e che risente della sua carta d’identità. Ma è chiaro, però, che resta un punto di riferimento per il tecnico Stefano Pioli, che spera in una sua presenza nella sfida del Diego Armando Maradona.

MADRID, SPAIN – NOVEMBER 24: Zlatan Ibrahimovic of AC Milan applauds the fans after the UEFA Champions League group B match between Atletico Madrid and AC Milan at Wanda Metropolitano on November 24, 2021 in Madrid, Spain. (Photo by Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images)

Lo svedese mette nel mirino la panchina

A fare il punto delle sue condizioni fisiche è l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che sottolinea come lo svedese voglia essere presente in panchina nel big match di domenica sera.

L’infiammazione al tendine d’Achille – spiega il giornale – persiste da circa un mese ed è ancora presente. Tuttavia, Ibra vuole essere convocato per dare almeno supporto morale ai compagni. In ogni caso, stando alle ultime di formazione, in attacco partirà dall’inizio il francese Olivier Giroud.

Francesco Fildi