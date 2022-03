Napoli-Milan: un cambio per Spalletti, Pioli pronto a una mossa inedita

Il Napoli si avvicina alla sfida Scudetto contro il Milan in programma domenica alla stadio Diego Armando Maradona, che si preannuncia sold out e pronto a incitare i propri beniamini per tutti i 90′.

Un impianto di gioco simile per entrambi, seppur concettualmente declinato a filosofie diverse. Il 4-2-3-1 è il marchio di fabbrica di Luciano Spalletti e di Stefano Pioli: due tecnici che non hanno mai vinto lo Scudetto e che già a partire da domenica sono pronti a contenderselo con tanto di scontro diretto.

Se per il tecnico azzurro le scelte sembrerebbero essere già fatte, il rossonero potrebbe optare per un cambio a sorpresa volto a bloccare la mediana dei partenopei.

Pronto Lobotka, Anguissa dalla panchina

La formazione titolare che scenderà in campo domenica al Maradona ,on dovrebbe discostarsi poi più di tanto da quella vista contro la Lazio. L’unica novità riguarderà il centrocampo e porta il nome di Stanislav Lobotka.

Il centrocampista slovacco si è ripreso dalle noie muscolari che lo hanno tenuto fuori negli ultimi impegni ed è pronto a riprendersi la mediana al fianco del suo compagno Fabian Ruiz, sempre più indispensabile per questa squadra.

Recupera anche Frank Zambo Anguissa, ma il centrocampista camerunense deve ritrovare la forma migliore e smaltire definitivamente le fatiche della Coppa d’Africa. Per questo, è previsto che l’ex Fulham partirà dalla panchina, pur essendo pronto per l’uso a partita in corso.

Kessié trequartista: la mossa di Pioli

Modulo collaudato anche per Stefano Pioli, che è pronto a sua volta ad apportare una modifica alla propria formazione. L’obiettivo numero uno è bloccare il più possibile il fraseggio del Napoli: per farlo, l’allenatore rossonero potrebbe schierare Franck Kessié sulla linea dei trequartisti.

L’ex Atalanta ha già ricoperto – seppur in poche occasioni – questo ruolo, che potrebbe replicare anche in vista della sfida Scudetto.

Di seguito, le possibili scelte dei due allenatori in vista della sfida di domenica:

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Lobotka; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Kessié, Rafael Leao, Giroud.

Francesco Fildi