Calciomercato Napoli: individuato l’obiettivo per il dopo-Insigne, arriva dalla Spagna

Il Napoli è alla ricerca del giocatore che dovrà raccogliere la pesante eredità di Lorenzo Insigne, che a fine stagione si accaserà in MLS al Toronto. Uno dei nomi caldeggiati fin da subito è quello di Adnan Januzaj, esterno 27enne che da mesi è finito nei radar del direttore sportivo Cristiano GIuntoli.

A confermarlo è anche l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, affermando che la pista che porta al calciatore di proprietà della Real Sociedad è tra le più accreditate.

PAMPLONA, SPAIN – NOVEMBER 07: Adnan Januzaj of Real Sociedad celebrates with his teammates Aritz Elustondo of Real Sociedad after scoring his team’s second goal during the La Liga Santander match between CA Osasuna and Real Sociedad at Estadio El Sadar on November 07, 2021 in Pamplona, Spain. (Photo by Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images)

Il suo contratto con il club spagnolo scade il prossimo 30 giugno, e finora – si legge – il belga di origini kossovare ha rifiuto ogni proposta di rinnovo. Ragion per cui l’ex Manchester United sarebbe disponibile a parametro zero in questa estate.

“Si tratta di un giocatore nel pieno della maturità“, spiega il quotidiano. “L’ingaggio rientrerebbe nel range fissato dal presidente Aurelio De Laurentiis (su questo non si transige) e il club sta riflettendo se spingere per la firma o attendere ancora qualche altra situazione”.

Francesco Fildi