Verso Napoli-Roma, Calzona non ha dubbi e cambia tutto: c’entra la formazione

Verso Napoli-Roma, le possibili scelte di formazione di Calzona in vista del match. Colpo di scena: il tecnico può cambiare tutto.

Il calcio d’inizio di Napoli-Roma è fissato per domenica 28 aprile alle ore 18:00. I ragazzi di mister Calzona affronteranno una delle squadre più in forma del campionato. La Roma di De Rossi infatti ha vinto anche il recupero contro l’Udinese e una vittoria contro il Napoli li catapulterebbe a un passo dalla qualificazione in Champions League.

I giallorossi però hanno in programma in settimana anche la semifinale di Europa League contro il Bayer Leverkusen. Quindi De Rossi potrebbe far rifiatare qualcuno in vista dell’impegno europeo di giovedì. Anche perché la Roma ha giocato anche ieri – seppur per soli venti minuti – a Udine contro l’Udinese. Le forze, da un punto di vista prettamente fisico, sono quelle che sono ed ecco quindi che il Napoli ha la possibilità di regalare una gioia ai proprio tifosi, nello stadio di casa.

Intanto Calzona sta lavorando a Castel Volturno per preparare la sfida. Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport c’è stata una vera svolta. Il tecnico dopo aver riflettuto sulla situazione ha deciso che non esistono più gli “intoccabili”. “Calzona è stato chiarissimo, sceglierà in base alla condizione e al lavoro della settimana. Ovvero: giocherà chi sta meglio e chi s’è allenato meglio“, citando le colonne del quotidiano.

Napoli-Roma, non ci sono più “intoccabili”: le scelte di Calzona

Stando a quanto riportato dal quotidiano ci saranno almeno due cambiamenti nella formazione titolare. Torneranno dal primo minuto Mario Rui e Rrahmani, che avevano saltato la gara di Empoli per squalifica. La difesa dovrebbe esser completata da Juan Jesus, che si è definitivamente lasciato alle spalle i problemi fisici delle scorse settimane, e capitan Di Lorenzo. In porta, a meno di clamorose sorprese, ci sarà Meret.

A centrocampo non cambia nulla: confermato il tris Zielinski, Lobotka e Anguissa, con il solito Traorè pronto a subentrare dalla panchina. Anche in attacco poche novità: a supporto di Osimhen ci dovrebbero essere Kvaratskhelia e Politano sulle fasce. Tuttavia, l’unica variabile è costituita dal lavoro in allenamento di questi giorni. Caklzona si baserà anche – e sopratutto – su questo e quindi, qualora qualche titolare non dovesse impegnarsi abbastanza potremmo aspettarci sorprese di formazione.

Napoli-Roma: la probabile formazione del match

Di seguito le possibili scelte di formazione da parte di mister Calzona:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Calzona.