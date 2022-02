Napoli ancora su Senesi? Ci pensano altri due club di Serie A

Marcos Senesi è ancora un obiettivo di mercato del Napoli? Gli azzurri hanno seguito in diverse sessioni di trasferimento il difensore centrale argentino del Feyenoord. E per l’estate il suo nome potrebbe tornare di moda per rinforzare il reparto arretrato.

Calciomercato Napoli Senesi (Imago)

Calciomercato Napoli, su Senesi anche Roma e Fiorentina

Il Napoli potrebbe pensare di tornare alla carica per Marcos Senesi al termine della stagione. Il centrale argentino classe ’97, con il contratto in scadenza nel 2023, però, è anche nel mirino di altri club italiani.

Secondo quanto riferito da QS – La Nazione, Roma e Fiorentina stanno seguendo con interesse Senesi. La Serie A potrebbe essere nel suo futuro e non è da escludere una vera e propria asta per prelevarlo dal Feyenoord.