Fabián Ruiz in conferenza: “Possiamo vincere l’Europa League. Sfida difficile ma avvincente. Futuro? Ho un anno di contratto”

Il Napoli di Luciano Spalletti affronterà il Barcellona al Camp Nou nel match d’andata dei sedicesimi di finale di Europa League. Alla vigilia della sfida, Fabián Ruiz ha accompagnato il tecnico in sala stampa, ed ha analizzato la gara in conferenza.

Quanto vale per voi l’Europa League? “Sappiamo tutti che è una competizione molto importante e difficile. Loro sono una bella squadra con giocatori forti. Speriamo di vincere domani perché anche noi stiamo andando molto bene“.

Xavi ha chiarito che possono vincere. Come si prepara una sfida del genere? “Sappiamo che loro sono sicuri di poterla vincere. Scnederano in campo per questo ma anche noi abbiamo preparato bene questa partita anche se sappiamo che sarà molto complessa”.

Critiche a Busquets? “Per me è uno dei migliori calciatori al mondo. Lui fa sembrare tutto facile, già sa qual è la giocata giusta e non potrei mai criticarlo, visto che ci ho giocato insieme e so come gioca“.

La qualificazione si deciderà al ritorno? “Hanno iniziato con un po’ di difficoltà ma stanno crescendo. Ora hanno calciatori nuovi e molto giovani con tanta voglia di fare. La qualificazione si deciderà in entrambe le partite e speriamo di fare già bene domani per avere un minimo vantaggio al ritorno“.

Il Barcellona fa meno paura del passato? “Assolutamente no, è pur sempre il Barcellona. Sappiamo che giocano bene a calcio e hanno vinto tanti titoli. Per noi è una partita bella che affronteremo con grande rispetto“.

Cosa cambia quando giochi con Anguissa e Lobotka? “Per me niente. Mettiamo in campo il nostro stile, sia con Lobotka che con Anguissa che con Demme“.

Fabian Ruiz Napoli conferenza

Fabian Ruiz: “Barcellona? Non ci sono favoriti”

Il Napoli può vincere la competizione? “Non so se siamo nei favoriti ma so che siamo una squadra forte. Vogliamo lottare per restare in questa competizione e andare più avanti possibile. Possiamo vincere”.

Chi è favorito? “Non ce ne sono in questa partita. Siamo due squadre che giocano in modo simile, volendo tenere palla e palleggiando. Non ci sarà più la regola dei gol in trasferta e vedremo poi a Napoli chi passerà il turno“.

Lascerai il Napoli? Dove ti piacerebbe giocare? “Per me è sempre bello piacere ai grandi club ma ho un altro anno di contratto con il Napoli e sto pensando solo a questo“.

Come giocherà il Napoli? “Ad entrambe piace tenere palla, Noi non cambieremo il nostro stile e sarà difficile ma siamo molto forti palla al piede“.