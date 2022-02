Spalletti: “Contro il Barça è un Dream Matches. Si diventa grandi vincendo queste partite”

Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del big match di domani contro il Barcellona. Queste tutte le dichiarazioni rilasciate dal tecnico azzurro:

Più cuore o più cervello per una partita del genere?

“In queste partite qui ci vogliono più cose, non una soltanto. Sarebbe un po’ come chiudersi in una qualità sola da esibire, ce ne vogliono di più: ci vuole cuore, bisogna stare calmi per scegliere i momenti giusti della partita, bisogna saper soffrire. Quindi corsa, qualità e conoscere il calcio”.

Mentalità?

“Dobbiamo sempre essere il Napoli, cercando di dare sempre il massimo. Dobbiamo sapere che abbiamo delle caratteristiche e delle qualità, puntando su quelle. E dobbiamo sempre cercare di offrire un buon calcio perché il nome della città e della storia del calcio Napoli ci impone di farlo. Inoltre non dobbiamo fare distinzioni con queste gare, si diventa grande attraverso queste partite e vincendole. Non c’è una divisa da mettere in base alla partita che affronti, dobbiamo essere sempre gli stessi. Altrimenti è come dire che bisogna trovare il contesto giusto per essere noi stessi. Regola del gol in trasferta? Non cambia niente, dobbiamo fare gol. Abbiamo calciatori che sanno come si fa, come si attacca la linea avversaria e non dobbiamo perdere equilibrio”.

Sorteggio sfortunato per essere i sedicesimi?

“Se abbiamo velleità di andare in fondo e vogliamo dare gioia ai nostri tifosi, che anche domani saranno tantissimi, dobbiamo essere pronti a giocarcela subito contro qualsiasi avversario. Non possiamo scegliere quando essere pronti”.

Avete una tattica particolare?

“Non ci sarà una strategia particolare, ci sarà sicuramente il momento in cui dovremo difenderci e dovremo essere bravi a sfruttare il campo che ci verrà lasciato”.

Quanto peserà l’assenza di Lozano?

“Abbiamo tutto quello che ci necessità per essere il solito Napoli. Una squadra non può dipendere da un solo calciatore, perché senza quel calciatore perderesti l’identità della squadra che sei. Lozano quando tornerà ci darà la qualità dei suoi strappi e dei suoi gol, ma la rosa del Napoli può sopperire a qualsiasi assenza“.

Luciano Spalletti, conferenza stampa Barcellona Napoli

Mertens e Osimhen possono giocare insieme?

“Quando abbiamo delineato la rosa iniziale, abbiamo cercato di mettere giocatori che possono sempre giocare insieme. E tra loro ci metterei anche Petagna che può giocare sia con Osimhen che con Mertens. Chiaro è che dobbiamo pensare all’intera gara e ciò che può determinare le scelte, ci sono equilibri di squadra che dobbiamo considerare. L’importante è che tutta la squadra sappia come muoversi in base a cosa abbiamo davanti”.

Gara dall’effetto speciale

“Queste sono partite speciali. Con l’Inter avevamo parlato di figata, questa la potremmo chiamare Dream Matches, perché sogniamo di giocarle. Ed è attraverso queste partite che capisci a che livello sei e se te la puoi giocare con queste formazioni. E noi cercheremo di fare questo”.

Osimhen come sta?

“Non ha avuto niente di muscolare. Ha avuto un rigonfiamento al ginocchio e oggi ho deciso di tenerlo a scopo precauzionale a riposo, domani lo valuteremo”.

Come giudica il lavoro di Xavi?

“Xavi era uno di quei calciatori che sapeva essere fantastico in campo mettendo in relazione tempo e spazio. Ho letto belle dichiarazioni sue e sono convinto che voglia riportare il Barcellona sui livelli di un tempo, ma mi pare ci sia già riuscito. I movimenti, la linea difensiva alta, poi hanno anche acquistato calciatori a gennaio che possono risolvere le partite da soli. Quindi sono convinto riporterà il Barcellona già dove vuole, anche se ha già raggiunto un ottimo livello”.

Il fascino del Camp Nou

“Se pensiamo alla storia di questo club si corre il rischio di intimorirsi. Quindi meglio pensare al calcio che vogliamo esibire noi, quello che vogliamo noi e dove vogliamo arrivare. Meglio pensare alla qualità della nostra squadra e pensare di fare quel calcio che abbiamo fatto vedere pensando che non sia più un’aspirazione e una ricerca, ma che abbiamo già dimostrato di saper fare. Le nostre qualità sono quelle lì”.