L’emergenza in casa Napoli può definirsi conclusa, al netto dell’infortunio di Hirving Lozano che dovrà stare lontano dal campo per diverse settimane. Con la Coppa d’Africa conclusa, infatti, gli azzurri riaccoglieranno Kalidou Koulibaly, fresco vincitore della competizione, e Frank Zambo Anguissa, rimasto invece deluso dopo la mancata vittoria della Coppa da ‘padrone di casa’.

Il loro rientro è previsto nelle prossime ore, ma un imprevisto potrebbe far slittare il rientro in Italia di Koulibaly.

Senegal’s defender Kalidou Koulibaly holds the trophy after winning the Africa Cup of Nations (CAN) 2021 final football match between Senegal and Egypt at Stade d’Olembe in Yaounde on February 6, 2022. (Photo by Kenzo TRIBOUILLARD / AFP) (Photo by KENZO TRIBOUILLARD/AFP via Getty Images)

I festeggiamenti in Senegal ‘rallentano’ il rientro di Koulibaly?

Già nella giornata di ieri, l’ex agente del numero 26, Bruno Satin, ha rivelato che i festeggiamenti nel Paese africano per la vittoria della Coppa potrebbero ritardare il ritorno a Napoli del calciatore.

Una conferma arriva dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, spiegando che il suo arrivo è previsto per domani, ma la passerella a Dakar rischia di far slittare il rientro, aumentando gli interrogativi in vista del big match contro l’Inter.

Anguissa, d’altro canto, dovrebbe rientrare nella giornata di domani: una buona notizia per Luciano Spalletti, visto che con lui in campo la media punti è di 2,07.

Francesco Fildi