Accostato al Napoli, il calciatore conferma tutto: affare a parametro zero!

Il mercato del Napoli entra nel vivo e si potrebbe infiammare con un colpo a parametro zero: il calciatore conferma tutto.

La prossima estate il Napoli darà vita ad una vera e propria rivoluzione. Dopo una stagione fallimentare sotto ogni aspetto, all’ombra del Vesuvio c’è bisogno di rinascita e per farlo, Aurelio De Laurentiis si è affidato a Giovanni Manna che sarà il prossimo ds azzurro.

Il prossimo passo verso la rivoluzione sarà la scelta del prossimo allenatore con Antonio Conte che pare sempre più vicino agli azzurri. In attesa di conferme, però, il Napoli ha già iniziato a sondare il terreno per i nuovi possibili innesti.

Un reparto che vivrà grandi cambiamenti è quello del centrocampo e il Napoli sta puntando diversi profili. Oltre a Georgiy Sudakov e Teun Koopmeiners che sono le due possibilità più costose, per gli azzurri si profila anche un’opportunità a parametro zero.

Nelle ultime settimane sono diversi i centrocampisti accostati al Napoli. Sono già due i “nuovi acquisti” a centrocampo degli azzurri, ovvero Gianluca Gaetano e Michael Folorunsho pronti a rimanere in pianta stabile dopo le ottime esperienze in prestito a Cagliari e a Verona.

Il mercato del Napoli, però, non si ferma qui. Secondo le ultime voci di mercato, infatti, gli azzurri avrebbero puntato anche Guido Rodriguez, centrocampista del Betis Siviglia che la prossima estate sarà svincolato.

Il Campione del Mondo con l’Argentina ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Marca dove ha parlato del proprio futuro. Rodriguez, di fatto, ha confermato l’addio agli spagnoli al termine della stagione.

Di seguito le sue parole:

Rodriguez ha poi proseguito:

“A oggi né io né la società abbiamo alcuna certezza su quello che potrà accadere. In questo momento non so se rinnoverà il mio contratto. Il Betis è casa mia, mi dispiace non aiutarvi, potrei dirvelo se lo sapessi, ma per ora ancora non so niente. Io qui sono stato felice in questi quattro anni e mezzo e sono ancora felice, per ora penso a godermi le ultime partite di questa stagione“.