Arriva la decisione del Napoli su Osimhen e Koulibaly per il futuro

Il Napoli prepara il suo futuro, con la speranza di poter contare su due tra i big della squadra a disposizione di mister Luciano Spalletti. Victor Osimhen e Kalidou Koulibaly sono sicuramente i trascinatori del gruppo, e lo sa bene anche la società che è pronta a sua volta a cercare di trattenere entrambi a lungo.

Servirà dunque un accordo nei prossimi mesi – prima, in ordine meramente cronologico, per il difensore senegalese – per far sì che il Napoli possa respingere le varie sirene di mercato, blindando due calciatori così importanti per l’organico.

Osimhen: l’obiettivo è respingere le sirene dalla Premier

Nelle scorse settimane si sono susseguite le voci di mercato sugli interessamenti di diversi club di Premier League, tra cui il Newcastle che avrebbe addirittura avanzato un’offerta.

Napoli’s Nigerian forward Victor Osimhen reacts during the Italian Serie A football match between Napoli and Bologna on October 28, 2021 at the Diego-Maradona stadium in Naples. (Photo by Filippo MONTEFORTE / AFP) (Photo by FILIPPO MONTEFORTE/AFP via Getty Images)

La volontà del Napoli – si legge sull’edizione odierna de Il Corriere dello Sport – è quella di blindare il nigeriano ex Lille, magari con una proposta di rinnova il contratto che scadrà comunque nel 2025.

Conferme su Koulibaly

Per quanto riguarda il senegalese, il discorso è caratterizzato da una maggiore urgenza, considerata la scadenza nel giugno del 2023. Come ormai noto, il club azzurro nei prossimi mesi si avvia verso un ritocco verso il basso del monte ingaggi. Tuttavia, il futuro di Koulibaly potrebbe riservare delle sorprese.

Kalidou Koulibaly of SSC Napoli celebrates after scoring the goal of 2-1 Victor Osimhen of SSC Napoli during the Serie A 2021/2022 football match between SSC Napoli and Juventus FC at Diego Armando Maradona stadium in Napoli Italy, September 11th, 2021. Photo Cesare Purini / Insidefoto CesarexPurini

Il Napoli, come trapelato nelle scorse settimane, intende rinnovargli il contratto, con il quotidiano che conferma la volontà di voler affidare al fresco vincitore di Coppa d’Africa la fascia di capitano, che resterà senza proprietario dopo l’addio di Insigne.

Francesco Fildi