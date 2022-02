L’ex attaccante del Napoli, oggi alla Fiorentina, José Maria Callejon potrebbe dire addio definitivamente alla Serie A. Il suo impatto in maglia viola, complice anche la carta d’identità, non è stato dei migliore e i rumors di un possibile addio si moltiplicano ormai da mesi. Tuttavia, una soluzione per l’ex azzurro potrebbe arrivare nell’immediato.

Addio inevitabile

L’arrivo in Toscana di Ikoné sicuramente non aiuta l’esterno spagnolo a imporsi nelle gerarchie di Vincenzo Italiano che, pur stimando il ragazzo, si vede costretto a fare altre scelte.

Photo LaPresse – Spada July 29, 2021 Moena Italy Soccer A.C. Milan- Season 2021 22 – Pre Season – Friendly match Fiorentina vs Levico Terme In the pic: head coach italiano PUBLICATIONxNOTxINxITAxFRAxCHN Copyright: xSpada/LaPressex

Il suo contratto è in scadenza nel prossimo giugno, va verso i 35 anni e la separazione sembra essere tra le più logiche delle soluzioni, anche in virtù di un ingaggio non proprio basso.

Sirene turche per l’ex Napoli

A fare il punto della situazione sul suo futuro è l’esperto di calciomercato, Alfredo Pedullà. Di seguito, quanto evidenziato dal giornalista:

“Ci sono prospettive di tornare dalla prossima estate in Spagna, a casa sua, a maggior ragione senza vincoli contrattuali. Ma nelle ultime ore c’è stata qualche sirena turca, il mercato da quelle parti chiude martedì, vedremo se qualcuno riuscirà a trovare una soluzione convincente in pochi giorni“.

Francesco Fildi