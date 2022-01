Mathias Olivera è il candidato numero per la fascia sinistra in vista dell’estate. Il Napoli ha ormai da settimane messo le mani sull’esterno uruguaiano, a sua volta pronto a dire sì alla squadra azzurra.

May 16, 2021, GETAFE, MADRID, SPAIN: Mathias Olivera of Getafe in action during La Liga football match played between Getafe CF and Levante UD at Coliseum Alfonso Perez on May 16, 2021 in Getafe, Madrid, Spain. GETAFE SPAIN – ZUMAa181 20210516_zaa_a181_459 Copyright: xIrinaxR.xHipolitox

L’ammissione sul pressing azzurro arriva – seppur in maniera del tutto celata – dal diretto interessato ai microfoni di Sport 890. Di seguito, il virgolettato riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport:

“Il Napoli mi vuole? Certe notizie fanno sempre piacere – commenta il calciatore -, ma sono concentrato sul Getafe, il mio club. Qualche notizia dell’interesse del Napoli mi è arrivata, sì, e sebbene certe cose facciano piacere per me restano voci. La mia testa e i miei pensieri sono tutti per il Getafe e per l’Uruguay”.

Sul suo ottimo momento di forma aggiunge: “Sento di essere nel mio momento migliore, sono in fiducia e provo a divertirmi lottando senza mai arrendermi”,

VILLARREAL, SPAIN – NOVEMBER 07: Mathias Olivera of Getafe CF passes the ball during the La Liga Santander match between Villarreal CF and Getafe CF at Estadio de la Ceramica on November 07, 2021 in Villarreal, Spain. (Photo by Alex Caparros/Getty Images)

Inoltre, la medesima fonte fa il punto sulla trattativa, che parrebbe essere ai dettagli: “Il ds Cristiano Giuntoli – si legge – pare che lo abbia preso per la prossima stagione e che l’affare sia ai dettagli; dicono che a dispetto della clausola rescissoria da 20 milioni di euro, il club azzurro lo pagherà 11 milioni più i bonus. Dicono che ormai sia lui, il terzino sinistro cercato per anni”.

