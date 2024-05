Fiorentina Napoli, la Serie A comunica date e orari della 37ª giornata: quando si giocherà il match

Calendario Napoli, la Serie A ha comunicato gli orari e le date della trentasettesima giornata: quando si giocherà Fiorentina Napoli

Domani il Napoli scenderà in campo alle ore 18:00 contro il Bologna, nel match valido per la giornata numero 36 del campionato di Serie A. Gli azzurri hanno di fatto abbandonato le speranze di accedere alla prossima Champions League. Ecco quindi che gli unici obiettivi raggiungibili dal club partenopeo sono un posto in Europa o in Conference League. Ancora in corsa con il Napoli ci sono Torino, Fiorentina e Lazio.

Roma e Atalanta invece sembrano piuttosto avviate verso la contesa della quinta posizione in classifica, che quest’anno grazie al posto extra dovuto al ranking varrà la Champions League. Fiorentina e Atalanta hanno inoltre una partita giocata in meno, valida per la 29ª giornata, a causa del match rinviato in seguito al malore del compianto Joe Barone. Il match per forza di cose, vista la qualificazione alle finali di Conference (la Fiorentina) ed Europa League (l’Atalanta) dovrà giocarsi a campionato finito, il 2 giugno alle ore 18:00. Un fattore determinante per la classifica finale.

37ª giornata di Serie A: orario e data di Napoli Fiorentina

La qualificazione all’atto finale di Conference League ha influito anche sulla programmazione della partite della 37ª giornata di Serie A. Il primo match in programma è proprio Fiorentina-Napoli, incontro chiave per la qualificazione in Conference o Europa League. La Lega ha reso noto che la partita si giocherà venerdì 17 maggio alle ore 20:45. L’anticipo permetterà ai Viola di recuperare energie in vista della finalissima di Atene, dove affronterà l’Olympiakos, che si giocherà il 29 maggio alle ore 21:00.

Il Napoli è atteso da un trittico di gare molto insidiose. Prima il Bologna, poi la Fiorentina e infine il Lecce al Maradona, per chiudere la stagione. Tutte squadre che hanno ancora qualcosa da giocarsi. Bologna e Fiorentina per la zona Europa, mentre il Lecce per la zona salvezza. Nelle prossime settimane dovrebbero essersi confermati date e orari dell’ultima giornata di Serie A, che presumibilmente vedrà affrontarsi agli stessi orari squadre in lotta per i medesimi obiettivi.